У неділю, 1 жовтня, в китайському Пекіні стартує престижний жіночий тенісний турнір категорії WTA1000. Змагання пройде у столиці Китаю вперше з 2019 року.

До теми Українки залишають Токіо: Ангеліна Калініна поступилась першій ракетці Франції на турнірі WTA500

Три плюс один від України

Участь у ньому візьмуть 124 топ-спортсменки світу, в тому числі троє українок. До них може доєднатися Катерина Байндль, яка у суботу, 30 вересня, гратиме у фіналі кваліфікації проти бельгійки Яніни Вікмаєр (№78 WTA).

Гарантовані місця в основній сітці отримали Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Леся Цуренко. Стали відомі суперниці українок у першому раунді турніру.

З ким гратимуть Калініна та Костюк

Усім нашим тенісисткам випали опонентки, які знаходяться вище у рейтингу WTA. До прикладу, Калініна стартуватиме поєдинком проти восьмої ракетки світу Маркети Вондроушової. Влітку чешка виграла Вімблдон, здолавши у півфіналі Еліну Світоліну.

В разі перемоги Ангеліна у другому раунді зіграє з Дар'єю Севілл (Австралія) або Катериною Синяковою (Чехія). Що стосується Марти Костюк, то її першою опоненткою стане перша ракетка Італії Елізабетта Коччаретто.

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Цього року Марта вже проходила італійку на турнірі у Маямі. Успіх може вивести Костюк на Онс Жабер з Тунісу (№7 WTA). У свою чергу Лесі Цуренко дісталась господарка турніру Чжу Лінь.

Третя дуель Цуренко з представницею Китая за рік

Уродженка Рівненщини вже двічі грала з китаянкою цього року. У фіналі турніру в Хуа Хіні (Таїланд) перемогу святкувала Чжу. Натомість на змаганні в Індіан Веллс тріумувала вже Леся.

В разі проходу у друге коло Цуренко зіграє із "нейтральною" росіянкою Веронікою Кудерметовою. Фінал турніру у Пекіні запланований на 8 жовтня.