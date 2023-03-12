Нащадок Шовковського: 19-річний воротар Ворскли відбив два пенальті поспіль у матчі УПЛ – відео

Павло Ісенко нагадує легенду Динамо за своїм вмінням парирувати одинадцятиметрові удари. У грі з Вересом юний кіпер полтавців ледь не самотужки врятував для своєї команди нічию.

Після відновлення сезону полтавська Ворскла поки не може виграти в УПЛ. Минулого туру підопічні Скрипника вели у два м'ячі у Зорі, але примудрились програти 2:3.

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Цього туру полтавці ледь не програли на виїзді Вересу, пише 24 канал. "Зелено-білі" програвали рівненцям 1:2, але реалізований пенальті від Сефері в кінці дозволив зрівняти рахунок.

Втім Ворскла все одно була близька до поразки. На 90+3 хвилині Верес отримав право на пенальті, але удар Кльоца парирував Ісенко. Втім одразу ж після цього господарі отримали право на ще один одинадцятиметровий.

Річ у тім, що Чеснаков збив Шестакова, який готовий був добити м'яча у сітку після сейву Ісенка. Тепер до позначки підійшов Вовченко, але Павло знову показав свій майстер-клас. Кіпер Ворскли протягом двох хвилин двічі відбив пенальті та врятував нічию для полтавців.

ВІдео двох сейвів Ісенка:

Цей результат залишає "зелено-білих" на дев'ятій сходинці, у восьми балах від єврокубкової зони. Натомість Верес наблизився до боротьби за виживання – 11 місце та два очки відстані від зони перехідних матчів.

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У наступному турі Ворскла зіграє проти Металіста 1925, тоді як Верес прийме одного з лідерів УПЛ Дніпро-1. Обидва поєдинки пройдуть 18 березня.

. Павло Ісенко народився у Полтаві і є вихованцем Ворскли. Дебютував за команду у півфіналі Кубка України 2019-2020 проти Маріуполя і одразу голосно про себе заявив. У серії пенальті кіпер відбив три з п'яти ударів азовців та допоміг своїй команді вийти у фінал. Після цього він зіграв всього 4 матчі в УПЛ, але з відходом Дмитра Різника в Шахтар став основним кіпером Ворскли.