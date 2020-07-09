Колишній футболіст і тренер "Шахтаря" Володимир Сальков помер 9 липня у віці 83 років. Причина смерті не відома.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького "Шахтаря".

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Кар'єра Володимира Салькова у "Шахтарі"

Легендарний футболіст провів за "Шахтар" 259 поєдинків і забив 3 м'ячі. Сальков був капітаном "гірників", які стали двічі поспіль, в 1961-му і 1962 році, володарями Кубка СРСР.

Закінчивши грати, Сальков очолював жданівський "Металург", а також донецький"Шахтар", московське "Торпедо" і волгоградський "Ротор".

З 1982-го по 1983 рік і з 1989-го по 1990-й він був головним тренером олімпійської збірної СРСР. З 2003-го по 2007 рік Сальков був спортивним директором московського ЦСКА. Саме російський клуб першим і повідомив про смерть Володимира Максимовича.