Паулу Фонсека офіційно покидає італійську Рому

Керівництво італійської Роми офіційно повідомила, що головний тренер Паулу Фонсека покине команду по закінченні сезону.
Паулу Фонсека очолив Рому влітку 2019 року. Його контракт був розрахований на два роки. По його закінченні керівництво італійського клубу вирішило не продовжувати з ним угоду.
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- Фонсека очолив Рому, покинувши донецький Шахтар. В Україні він працював три сезони, вигравши за той час з командою три чемпіонські звання.
- У Ромі Фонсека не зумів досягти значимого успіху. В перший сезон під його керівництвом команда посіла п'яте місце, не зумівши пробитися в Лігу чемпіонів.
- В цьому сезоні Рома бореться за потрапляння в єврокубки. Вона посідає сьоме місце, яке дає право наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги конференцій. Але на два очки від "вовків" відстає Сассуоло.
- За вісім останніх матчів в чемпіонаті Італії Рома зуміла перемогти лише в одному. Натомість п'ять разів програла
- Команда дійшла до півфіналу Ліги Європи. Але в першому матчі потупилася на виїзді Манчестер Юнайтед з рахунком 6:2. Хоча на перерву команди пішли за рахунку 1:2.