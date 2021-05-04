Паулу Фонсека офіційно покидає італійську Рому

Керівництво італійської Роми офіційно повідомила, що головний тренер Паулу Фонсека покине команду по закінченні сезону.

Паулу Фонсека очолив Рому влітку 2019 року. Його контракт був розрахований на два роки. По його закінченні керівництво італійського клубу вирішило не продовжувати з ним угоду.

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