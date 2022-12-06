Розгром від Бразилії на ЧС став останньою краплею: збірна Південної Кореї залишилась без тренера

Бразилія перервала переможну ходу Південної Кореї на чемпіонаті світу у Катарі. "Пентакампеоне" переграли корейців в 1/8 фіналу Мундіалю.

Бразилія легко розібралась із азійським суперником 4:1. Єдиний гол престижу у складі Південної Кореї забив Пайк Сенг Хо на 76-й хвилині, поставивши крапку не лише у матчі, а й у шлях своєї збірної на ЧС-2022 у Катарі.

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Бенту: Потрібно думати про майбутнє

У чвертьфінал прямує Бразилія. Південна Корея прощається з Мундіалем, а зі збірною прощається головний тренер Паулу Бенту. Після вильоту з ЧС 53-річний португалець подав у відставку.

Бенту зізнався, що вже давно прийняв рішення покинути крісло головного тренера національної команди. Бенту подякував футболістам за співпрацю. Адже Бенту на ЧС-2022 привів Південну Корею до сенсації. Його команда вийшла із групи, де була Португалія, Уругвай та Гана, та дійшла до 1/8 фіналу Мундіалю у Катарі.

Потрібно думати про майбутнє, і воно не буде пов'язане з гравцями збірної Кореї. Я щойно оголосив про це гравцям та президенту південнокорейської федерації. Це рішення було ухвалено ще у вересні. Мені потрібно подякувати гравцям про те, що вони зробили. Вони віддали всі свої сили. Я радий і гордий, що був їхнім тренером,

– сказав Бенту.

Паулу Бенту очолював збірну Південної Кореї з 2018 року.

Ця відставка стала п'ятою для національних команд, які брали участь на ЧС-2022. До цього свої посади покинули тренери збірних Бельгії, Ірану, Мексики та Гани.

Як Південна Корея виступала на ЧС-2022