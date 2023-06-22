Зоря вийшла з відпустки без головного тренера: хто буде керувати командою

Луганська Зоря вийшла з відпустки. Футболісти пройшли медичне обстеження та розпочнуть втягуватись у підготовку до нового сезону-2023/2024.

Щоправда, наразі невідомо, хто керуватиме командою. Начебто до команди не прибув головний тренер Зорі Патрік ван Леувен.

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Команда залишилась без головного тренера

Схоже, що питання відходу нідерландського спеціаліста та його помічника Раймонда Атевелди вже вирішене. Патріка ван Леувена називають головним кандидатом на посаду головного тренера донецького Шахтаря. Адже "гірники" начебто попрощались із Ігорем Йовічевічем, який привів команду до найскладнішого в історії чемпіонства УПЛ.

Начебто гендиректор "гірників" Сергій Палкін декілька тижнів тому зустрічався із 53-річним іноземним фахівцем у столиці України. Про це повідомив блогер та коментатор Віктор Вацко. Головним фактором є те, що ван Леувен не боїться працювати у країні, де триває війна.

Цікаво, що Шахтар та Зоря наразі мовчать про відхід своїх головних тренерів.

Перші тренування Зоря проводитиме під контролем Олександра Чижова, поки керівництво клубу шукатиме нового головного тренера. Також із командою наразі тренуються Євген Шахов та Максим Імереков, яких активно сватають в інші українські клуби.

Раніше преса повідомляла, якщо нідерландець покине кермо Зорі, то луганський клуб може очолити колишній наставник Маріуполя Олександр Бабич.

Нагадаємо, що ван Леувен привів Зорю до бронзових нагород УПЛ-2022/2023. За 30 турів Зоря набрала 67 балів та випередила четверте київське Динамо на 7 очок.