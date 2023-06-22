Львівський клуб може підписати контракт із бразильським опорником, який добре знайомий Остапу Маркевичу, сину легендарного наставника. Едуардо Сантуш був підписаний на сторінку Карпат в інстаграмі, але станом на 22 червня його підписка від цього акаунту зникла.

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Маркевич вміє розкривати талант легіонерів

Раніше відзначалось, що Остап Маркевич буде помічником свого батька у Карпатах та буде безпосередньо займатись пошуком нових футболістів. Сантуш продемонстрував у Польщі круту результативність – 4 голи та 2 асисти у 7 матчах.

Едуардо Сантуш пограв під керівництвом Маркевича-молодшого у третьоліговому польському клубу Радуня. Карпатам футболіст може дістатись безкоштовно.

Нагадаємо, що Карпати попрощались із 15 футболістами, серед них був й Олександр Климець. Хоча футболіст 21 червня зіграв за другу команду "левів" у матчі проти Юності з Верхньої Білки, яка виступає у чемпіонаті Львівської області.

ЗМІ повідомляють, що з приходом Маркевича у Карпати прийде багато гравців із харківських Металіста та Металіста 1925. Щонайменше 11 трансферів здійснить львівський клуб у літнє міжсезоння.

З останніх чуток "зелено-білі" цікавляться Танковським та Лучкевичем, який покинув Дніпро-1.

Що відомо про потенційного новачка Карпат