Нападник СК "Дніпро-1" Владислав Супряга, права на якого належать київському "Динамо", може продовжити кар’єру в одному з італійських клубів.

Трансфером українського гравця займається Стефано Антонеллі, який раніше доклав свою руку до переходу Руслана Маліновського в "Аталанту". Про це повідомляє авторитетний італійський скаут "Кальярі" Алекс Великих у коментарі FootBoom.

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Щоправда жодної конкретики стосовно клубу, в який може перейти Владислав Супряга, немає.

Що відомо про Владислава Супрягу

Владислав Супряга – вихованець академії дніпровського "Дніпра", яку закінчив у 2017 році.

Влітку 2018 року разом з юнацькою збірною України вирушив на чемпіонат Європи серед 19-річних до Фінляндії, де дійшов до півфіналу, забивши м'яч у ворота збірної Англії. Одночасно з цим з'явилася інформація щодо зацікавленості у послугах Супряги італійського клубу СПАЛ. Представники Серії А пропонував за українського форварда 1 мільйон, однак керівництво "Дніпра-1" відмовилося продавати футболіста.

У 2019 році у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу на чемпіонаті, що проходив у Польщі, зокрема у фінальному матчі відзначився дублем у ворота команди Південної Кореї.