Україна подолала позначку у 50 медалей на Паралімпіаді: підсумки Ігор у Токіо за 30 серпня

На Паралімпійських іграх у Токіо відбувся 6 змагальний день. Збірна України традиційно потішила своїх вболівальників великою кількістю медалей.

Два "золота"

Авторкою першого українського "золота" 30 серпня стала Марина Литовченко. Українка перемогла у класі 6 з настільного тенісу.

До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020

Це друга особиста паралімпійська нагорода для Литовченко та перша золота у кар'єрі. До цього у 2016 році Марина була третьою у Ріо.

Друге "золото" Україні приніс плавець Андрій Трусов. Українець здобув перемогу у запливі на 100 метрів на спині у класі S7.

Трусов переміг зі світовим рекордом. 21-річний перевершив рекорд іншого українця Богдана Гриненка.

Для Трусова це третя медаль Паралімпіади-2020. До цього Андрій здобув дві срібні нагороди на 200 метрів комплексним плаванням та 400 метрів вільним стилем відповідно.

За крок до перемоги зупинилися відразу п'ятеро представників України. Срібні нагороди Паралімпіади здобули:

Віктор Дідух (настільний теніс);

Андрій Дорошенко (стрільба з пневматичної гвинтівки стоячи);

Михайло Сербін (плавання);

Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг);

Яна Лебєдєва (метання диску).

Також медальна скарбничка України поповнилася чотирма бронзовими нагородами:

Ірина Щетник (стрільба з пневматичної гвинтівки);

чоловіча збірна України з плавання (естафета);

Роман Павлик (стрибки у довжину);

Зоя Овсій (метання диску).

За 6 днів Паралімпіади у Токіо збірна України здобула вже 54 медалі (12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових). У понеділок, 30 серпня, Україна здобула 11 нагород – 2 золоті медалі, 5 срібних та 4 бронзові.

За кількістю медалей Україна надалі четверта. Більше нагород здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії. У медальному заліку Україна утримує 5 місце.



Медальний залік Паралімпіади-2020 / Скриншот