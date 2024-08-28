Вперше в історії Паралімпійських ігор участь у змаганнях візьме трансгендерна спортсменка

У Парижі з 28 серпня до 8 вересня триватимуть літні Паралімпійські ігри-2024. На них учасники змагатимуться у 22 видах спорту за 529 комплектів нагород.

Вперше в історії Паралімпіади в турнірі візьме участь трансгендерна особа. Нею стане бігунка Валентіна Петрілло, яка раніше перемагала як у чоловічих, так і жіночих змаганнях для спортсменів з вадами зору.

Читайте також На Паралімпіаді-2024 атлетів будуть дискваліфіковувати за тату з олімпійськими кільцями: причина

Історичний дебют

Про це стало відомо після того, як паралімпійська збірна Італії включила її до заявки атлетів, які їдуть на турнір. Петрілло виступатиме на дистанціях 200 та 400 метрів.

Для 50-річної Валентіни це буде дебютна Паралімпіада у кар'єрі. Після затвердження остаточної заявки вона прокоментувала важливу та історичну подію:

Я чекала цього дня три роки, і протягом цього часу робила все можливе, щоб заслужити виклик на Паралімпіаду. Я заслужила бути у списку та хочу подякувати Італійській паралімпійській федерації та Італійському паралімпійському комітету за те, що вони завжди вірили в мене, перш за все як в людину і як спортсменку.

Зазначимо, Валентіна Петрілло змінила стать у 2019 році. Ще в юності їй діагностували хворобу Штаргардта – дегенеративне захворювання очей.

Протягом кар'єри Петрілло виграла 11 національних титулів у чоловічій категорії для спортсменів з вадами зору. Вже у 2023 році вона здобула "бронзу" чемпіонату світу на дистанціях 200 та 400 метрів.