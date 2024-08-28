Впервые в истории Паралимпиады в турнире примет участие трансгендерная особа. Ею станет бегунья Валентина Петрилло, которая ранее побеждала как в мужских, так и женских соревнованиях для спортсменов с недостатками зрения.

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Исторический дебют

Об этом стало известно после того, как паралимпийская сборная Италии включила ее в заявку атлетов, которые едут на турнир. Петрилло будет выступать на дистанциях 200 и 400 метров.

Для 50-летней Валентины это будет дебютная Паралимпиада в карьере. После утверждения окончательной заявки она прокомментировала важное и историческое событие:

Я ждала этого дня три года, и в течение этого времени делала все возможное, чтобы заслужить вызов на Паралимпиаду. Я заслужила быть в списке и хочу поблагодарить Итальянскую паралимпийскую федерацию и Итальянский паралимпийский комитет за то, что они всегда верили в меня, прежде всего как в человека и как спортсменку.

Отметим, Валентина Петрилло сменила пол в 2019 году. Еще в юности ей диагностировали болезнь Штаргардта – дегенеративное заболевание глаз.

В течение карьеры Петрилло выиграла 11 национальных титулов в мужской категории для спортсменов с недостатками зрения. Уже в 2023 году она завоевала "бронзу" чемпионата мира на дистанциях 200 и 400 метров.