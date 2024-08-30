Чудовий старт, – Зеленський відреагував на перші медалі паралімпійців

Українські паралімпійці здобули перші медалі на Паралімпіаді у Парижі. За один вечір медалями нагородили чотирьох наших спортсменів.

Станом на ранок 30 серпня Україна має дві срібні та дві бронзові медалі у плаванні в Паралімпійських іграх.

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Українські призери Паралімпіади-2024

Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині.

здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині. Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем.

виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем. Анна Гонтар – бронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем.

– бронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем. Олександр Комаров має бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що це чудовий початок.

Чудовий старт! Кожна перемога наших спортсменів надихає всю нашу країну. Так тримати,

– написав він.

Зауважимо, що Україна може зібрати більше медалей. Зокрема 30 серпня відбудуться змагання у 15 видах спорту. Медальні комплекти будуть розіграні у шести з них.

Наші параатлети змагатимуться у бадмінтоні, стрільбі, плаванні, боччі, тхеквондо, настільному тенісі, волейболі та голболі.