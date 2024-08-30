Паралімпіада-2024 в Парижі набирає обертів. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань другого дня Паралімпійських ігор за участю українських спортсменів, пише 24 Канал.

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Розклад змагань на 30 серпня за участю українців

У п'ятницю, 30 серпня, відбудуться змагання у 15 видах спорту. Медальні комплекти будуть розіграні у шести з них.

Українські параатлети змагатимуться у бадмінтоні, стрільбі, плаванні, боччі, тхеквондо, настільному тенісі, волейболі та голболі.

09:30. Бадмінтон – жінки, одиночний розряд, SL3, група А (Козина)

10:00. Стрільба – жінки, пневматична гвинтівка, 10 метрів, SH1 (Щетнік)

10:30. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S5 (Комаров)

10:39. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Пойда)

10:40. Академічне веслування – жінки, одиночки, PR1 (Шеремет)

11:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S2 (Бондаренко)

11:10. Академічне веслування – чоловіки, одиночки, PR1 (Полянський)

11:30. Бадмінтон – чоловіки, одиночний розряд, SL3, група В (Чирков)

11:30. Бочча – чоловіки (Артем Колінко)

12:00. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Ніколенко/ Дідух)

12:02. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Кліпперт)

12:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Вірченко)

12:15. Стрільба – чоловіки, пневматичний пістолет, SH1 (Денисюк)

12:27. Плавання – змішана естафета, 4х50 метрів вільним стилем (Україна)

12:40. Тхеквондо – жінки. до 57 кілограмів, K44 1/8 фіналу (Липецька)

13:09. Легка атлетика – чоловіки, метання списа, фінал (Білий, Дорошенко)

Легка атлетика – чоловіки, метання списа, (Білий, Дорошенко) 13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Кац/Май)

13:37. Легка атлетика – чоловіки,

14:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка стоячи, SH2 (Ковальчук, Плакущий)

15:00. Волейбол сидячи – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Іран – Україна)

18:00. Бочча – жінки (Наталія Коненко)

18:30. Голбол – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Японія – Україна)

19:33. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S11 (Сербін)

20:11. Стрільба з лука – чоловіки, 1/16 фіналу (Сергій Атаманенко)

Нагадаємо, що у перший змагальний день українські параатлети завоювали 4 медалі: дві срібні та дві бронзові. Першу медаль для України приніс Антон Коль у плаванні на 100 метрів на спині. Другу нагороду здобула Анна Гонтар – у плаванні на 100 метрів на спині.

Ще дві медалі у плаванні виграли Олександр Комаров та Ірина Пойда. У медальному заліку Україна займає 17 сходинку.

Де дивитися

Усі змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Змагання доступні уболівальникам на чотирьох платформах: