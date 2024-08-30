Паралімпіада-2024 в Парижі набирає обертів. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань другого дня Паралімпійських ігор за участю українських спортсменів, пише 24 Канал.
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Розклад змагань на 30 серпня за участю українців
У п'ятницю, 30 серпня, відбудуться змагання у 15 видах спорту. Медальні комплекти будуть розіграні у шести з них.
Українські параатлети змагатимуться у бадмінтоні, стрільбі, плаванні, боччі, тхеквондо, настільному тенісі, волейболі та голболі.
- 09:30. Бадмінтон – жінки, одиночний розряд, SL3, група А (Козина)
- 10:00. Стрільба – жінки, пневматична гвинтівка, 10 метрів, SH1 (Щетнік)
- 10:30. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S5 (Комаров)
- 10:39. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Пойда)
- 10:40. Академічне веслування – жінки, одиночки, PR1 (Шеремет)
- 11:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S2 (Бондаренко)
- 11:10. Академічне веслування – чоловіки, одиночки, PR1 (Полянський)
- 11:30. Бадмінтон – чоловіки, одиночний розряд, SL3, група В (Чирков)
- 11:30. Бочча – чоловіки (Артем Колінко)
- 12:00. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Ніколенко/ Дідух)
- 12:02. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Кліпперт)
- 12:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Вірченко)
- 12:15. Стрільба – чоловіки, пневматичний пістолет, SH1 (Денисюк)
- 12:27. Плавання – змішана естафета, 4х50 метрів вільним стилем (Україна)
- 12:40. Тхеквондо – жінки. до 57 кілограмів, K44 1/8 фіналу (Липецька)
- 13:09. Легка атлетика – чоловіки, метання списа, фінал (Білий, Дорошенко)
- 13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Кац/Май)
- 13:37. Легка атлетика – чоловіки,
- 14:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка стоячи, SH2 (Ковальчук, Плакущий)
- 15:00. Волейбол сидячи – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Іран – Україна)
- 18:00. Бочча – жінки (Наталія Коненко)
- 18:30. Голбол – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Японія – Україна)
- 19:33. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S11 (Сербін)
- 20:11. Стрільба з лука – чоловіки, 1/16 фіналу (Сергій Атаманенко)
Нагадаємо, що у перший змагальний день українські параатлети завоювали 4 медалі: дві срібні та дві бронзові. Першу медаль для України приніс Антон Коль у плаванні на 100 метрів на спині. Другу нагороду здобула Анна Гонтар – у плаванні на 100 метрів на спині.
Ще дві медалі у плаванні виграли Олександр Комаров та Ірина Пойда. У медальному заліку Україна займає 17 сходинку.
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