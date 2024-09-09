"Пишаємося кожною перемогою": президент Зеленський підбив підсумки Паралімпіади-2024

У неділю, 8 вересня, у Парижі закінчилися Паралімпійські ігри-2024. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки виступів українських паралімпійців.

Загалом українцям на Паралімпіаді вдалося вибороти 82 медалі. Таким чином Україна увійшла в десятку найсильніших команд.

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"Пишаємося кожною перемогою українців та українок"

Українська збірна посіла 7-ме місце в загальному заліку та 5-те – за кількістю здобутих нагород. Так, наші паралімпійці вибороли 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові медалі.

Пишаємося кожною перемогою українців та українок. Кожен успіх важливий. Кожен із них показує стійкість, силу та волю до перемоги всіх наших людей,

– написав Володимир Зеленський.

Президент України також висловив вдячність всім паралімпійцям та їхнім тренерам за ці результати.

Додамо, що за здобуті медалі на Паралімпіаді-2024 передбачені призові:

"золото" – 125 тисяч доларів,

"срібло" – 80 тисяч доларів,

"бронза" – 55 тисяч доларів.

За результатами змагань, лідером за сумою призових серед українців став плавець Андрій Трусов, який за дві золоті та три срібні медалі отримає майже пів мільйона доларів. До трійки також увійшли Анна Стеценко та Денис Остапченко, які заробили по 340 тисяч доларів.

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