Україна розпочинає змагальний день у топ-10: онлайн-трансляція Паралімпіади-2024 3 вересня

У вівторок, 3 вересня, відбувається шостий змагальний день на XVII Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Він обіцяє бути дуже насиченим для представників збірної України.

Цього дня спортсмени будуть змагатися у 13 видах спорту. Загалом вони розіграють 50 комплектів паралімпійських медалей, пише 24 Канал.

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Шостий день Паралімпіади-2024 для України

Українські параатлети змагатимуться у турнірах з плавання, стрільби, боччі, настільного тенісу, легкої атлетики, стрільби з лука, фехтування та волейболу стоячи. Загалом 26 наших спортсменів і дві команди візьмуть участь у змаганнях шостого ігрового дня.

10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S7 (Шенгур, Богодайко, Трусов)

10:30. Стрільба – чоловіки, 50 метрів, гвинтівка із трьох положень, SH1 (Дорошенко)

10:30. Стрільба – жінки, 50 метрів, гвинтівка з трьох положень SH1 (Щетнік)

10:38. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S9 (Божинський)

11:18. Плавання – жінки, 50 метрів батерфляєм, S6 (Гонтар)

11:21. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S5 (Семененко)

11:25. Стрільба з лука – 1/16 фіналу, олімпійський лук (Шевченко)

11:34. Плавання – жінки, 50 метрів на спині, S5 (Пойда)

11:45. Настільний теніс – жінки, 1/8 фіналу (Шинкарова)

11:51. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S3 (Мальцева)

12:23. Легка атлетика – чоловіки, 400 метрів, T37 (Райський, Окапінський)

12:30. Настільний теніс – чоловіки, MS9 (Катс, Май)

14:00. Фехтування – жінки (Морквич)

14:30. Бочча – мікст (Україна – Малайзія)

14:30. Фехтування – чоловіки (Сероженко, Дацко)

14:50. Фехтування – жінки (Дьолог, Федота)

15:10. Фехтування – чоловіки (Манько, Демчук)

15:30. Фехтування – жінки (Бреус)

19:00. Волейбол стоячи – чоловіки, відбір, група В (Бразилія – Україна)

19:50. Бочча – мікст (Україна – Колумбія)

19:56. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM11 (Чуфаров, Сербін)

Де дивитися Паралімпійські ігри-2024

Офіційним транслятором Паралімпіади-2024 в Україні є Суспільне. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох платформах:

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Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 3 вересня