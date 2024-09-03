В этот день спортсмены будут соревноваться в 13 видах спорта. В целом они разыграют 50 комплектов паралимпийских медалей, пишет 24 Канал.

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Шестой день Паралимпиады-2024 для Украины

Украинские параатлеты будут соревноваться в турнирах по плаванию, стрельбе, бочче, настольному теннису, легкой атлетике, стрельбе из лука, фехтованию и волейболу стоя. Всего 26 наших спортсменов и две команды примут участие в соревнованиях шестого игрового дня.

10:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S7 (Шенгур, Богодайко, Трусов)

10:30. Стрельба – мужчины, 50 метров, винтовка из трех положений, SH1 (Дорошенко)

10:30. Стрельба – женщины, 50 метров, винтовка из трех положений SH1 (Щетник)

10:38. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S9 (Божинский)

11:18. Плавание – женщины, 50 метров баттерфляем, S6 (Гонтарь)

11:21. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S5 (Семененко)

11:25. Стрельба из лука – 1/16 финала, олимпийский лук (Шевченко)

11:34. Плавание – женщины, 50 метров на спине, S5 (Пойда)

11:45. Настольный теннис – женщины, 1/8 финала (Шинкарова)

11:51. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S3 (Мальцева)

12:23. Легкая атлетика – мужчины, 400 метров, T37 (Райский, Окапинский)

12:30. Настольный теннис – мужчины, MS9 (Катс, Май)

14:00. Фехтование – женщины (Морквич)

14:30. Бочча – микст (Украина – Малайзия)

14:30. Фехтование – мужчины (Сероженко, Дацко)

14:50. Фехтование – женщины (Дьолог, Федота)

15:10. Фехтование – мужчины (Манько, Демчук)

15:30. Фехтование – женщины (Бреус)

19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В (Бразилия – Украина)

19:50. Бочча – микст (Украина – Колумбия)

19:56. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM11 (Чуфаров, Сербин)

Где смотреть Паралимпийские игры-2024

Официальным транслятором Паралимпиады-2024 в Украине является Суспільне. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех платформах:

канал Суспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 3 сентября

Стрельба из лука Анна-Виктория Шевченко завершила выступления в 1/8 финала. Украинка уступила представительнице Монголии Селенгее Демберель со счетом 2:6.

Плавание Во втором заплыве баттерфляем на 50 метров среди женщин Анна Гонтарь заняла третье место.

Плавание В первом заплыве на спине на 100 метров среди мужчин Юрий Божинский стал шестым.

12:05, 3 сентября Плавание В первом заплыве на спине на 50 метров среди мужчин Ярослав Семененко стал вторым. Впереди был только китаец Ван Личао.

Плавание Во втором заплыве на спине на 50 метров среди женщин Ирина Пойда финишировала второй, уступив Лу Дун из Китая.

Плавание В первом заплыве вольным стилем на 100 метров среди женщин Ангелина Мальцева показала седьмой результат.

Стрельба из лука Анна-Виктория Шевченко переиграла Марию Монику Даса Гусман (Колумбия) в 1/16 финала со счетом 6:2.