Чотири медалі та загальне шосте місце: підсумки Паралімпіади 4 вересня
Джерело:24 канал
В передостанній день паралімпіади-2020 українські спортсмени здобули ще чотири нагороди. У загальному заліку ж Україна опустилася на шосте місце.
Без золота
4 вересня збірній Україні не вдалося здобути золотих медалей. Наші спортсмени чотири рази підіймалися на п'єдестал за нагородами:
Ігор Цвєтов фінішував другим у бігу на дистанції 200 метрів (Т35) з результатом 23,25 с. Раніше Ігор Цвєтов завоював срібло в бігу на 100 метрів.
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Байдарочниця Марина Мажула на дистанції 200 метрів (KL1) вона показала результат 54,805 с. Цього виявилося достатньо для завоювання срібла.
Оксана Ботурчук здобула ще одне "срібло" Паралімпіади-2020 у Токіо. Українська легкоатлетка прийшла другою в забігу на 200 метрів. Відтак, у скарбничку нашої збірної вона вже "поклала" три срібні медалі.
Василь Ковальчук виграв бронзову медаль Ігор-2020 у кульовій стрільбі. Ковальчук став третім у фіналі змішаних змагань зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів у класі SH2.
Шосте місце
Перед останнім днем Паралімпіади в активі українців 98 нагород: 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових медалей.
Завдяки цьому ми посідаємо шосте місце в загальному медальному заліку. Нас обійшли Нідерланди.