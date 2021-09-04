Цвєтов, який запам'ятався тим, що відмовився обніматися з росіянами, знову піднявся на п'єдестал з тими ж представниками ПКР. Наш параатлет став другим у бігу на 200 метрів.

До слова Ранок на Паралімпіаді: в України два "срібла" та "бронза"

Цього разу українець знову вклинився в "розборки" трьох росіян і на фініші, як і на першій дистанції, поступився лише Дмитру Сафронову, який встановив світовий рекорд.

Цвєтов не став зраджувати своїм принципам і під час нагородження знову відмовився від спільного фото з росіянами. До цього спортсмен не став фотографуватися з російськими атлетами після забігу 30 вересня на 100 метрів, в якому став другим.

"Хтось бачить в цьому неповагу до конкурентів. А хтось бачить повагу до України. Кожному своє… З Україною в серці", – пояснив раніше свою позицію Ігор Цвєтов.



Цвєтов відмовився від фото з росіянами / Фото suspilne.media

Реакція росіян

Російський легкоатлет, призер Паралімпійських ігор в Токіо Артем Калашян прокоментував вчинок українського бігуна Ігоря Цвєтова. Його слова наводить ТАСС.

Росіянин назвав поведінку суперника "негарною". "Стало неприємно", – розповів Калашян. При цьому російський спортсмен ні слова не згадав про агресію его країни проти України, та загибель 15 тисяч українців у війні на Донбасі.