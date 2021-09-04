Без золота
4 сентября сборной Украины не удалось добыть золотых медалей. Наши спортсмены четыре раза поднимались на пьедестал по наградам:
Игорь Цветов финишировал вторым в беге на дистанции 200 метров (Т35) с результатом 23,25 с. Ранее Игорь Цветов завоевал серебро в беге на 100 метров.
К теме Позиция патриота: цветов снова отказался от фото с россиянами на пьедестале Паралимпиады
Байдарочница Марина Мажула на дистанции 200 метров (KL1) она показала результат 54,805 с. Этого оказалось достаточно для завоевания серебра.
Оксана Ботурчук получила еще одно "серебро" Паралимпиады-2020 в Токио. Украинская легкоатлетка пришла второй в забеге на 200 метров. Следовательно, в копилку нашей сборной она уже "положила" три серебряные медали.
Василий Ковальчук выиграл бронзовую медаль Игр-2020 в пулевой стрельбе. Ковальчук стал третьим в финале смешанных соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров в классе SH2.
Шестое место
Перед последним днем Паралимпиады в активе украинцев 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей.
Благодаря этому мы занимаем шестое место в общем медальном зачете. Нас обошли Нидерланды.