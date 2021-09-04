Без золота

4 вересня збірній Україні не вдалося здобути золотих медалей. Наші спортсмени чотири рази підіймалися на п'єдестал за нагородами:

Ігор Цвєтов фінішував другим у бігу на дистанції 200 метрів (Т35) з результатом 23,25 с. Раніше Ігор Цвєтов завоював срібло в бігу на 100 метрів.

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Байдарочниця Марина Мажула на дистанції 200 метрів (KL1) вона показала результат 54,805 с. Цього виявилося достатньо для завоювання срібла.

Оксана Ботурчук здобула ще одне "срібло" Паралімпіади-2020 у Токіо. Українська легкоатлетка прийшла другою в забігу на 200 метрів. Відтак, у скарбничку нашої збірної вона вже "поклала" три срібні медалі.

Василь Ковальчук виграв бронзову медаль Ігор-2020 у кульовій стрільбі. Ковальчук став третім у фіналі змішаних змагань зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів у класі SH2.

Шосте місце

Перед останнім днем Паралімпіади в активі українців 98 нагород: 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових медалей.

Завдяки цьому ми посідаємо шосте місце в загальному медальному заліку. Нас обійшли Нідерланди.