У рідній країні не зрозуміють: Папа Римський назвав найкращого футболіста всіх часів

Футбол – улюблена гра мільйонів, за якою стежать з усіх куточків нашої планети. Ця гра об'єднує людей різних професій та дає їм нові емоції під час поєдинків.

Серед палких прихильників цієї захопливої гри із м'ячем є навіть сам Папа Римський Франциск. Понтифік є уродженцем Аргентини та великим фанатом Сан-Лоренцо.

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Аргентинці не оцінять такий вибір

Папа Римський Франциск відповів на запитання, кого він вважає найкращим гравцем усіх часів та народів – Ліонеля Мессі чи Дієго Марадону. Очікувалося, що саме серед своїх земляків він буде обирати, проте понтифік здивував.

Він обрав футболіста з країни, яка є головним конкурентом Аргентини на континенті та запеклим ворогом на футбольному полі.

Марадона чи Мессі? Я згадаю інше ім'я: Пеле. Марадона як гравець був чудовий, але він провалився як людина. Він послизнувся на майданчику тих, хто його хвалив та не допомагав йому. Мессі, своєю чергою, дуже правильний, він джентльмен.



Але для мене із цих трьох великим джентльменом є Пеле. Людина із серцем і дуже великою людяністю,

– заявив Папа Римський Франциск.

Нагадаємо, що "Король футболу" покинув цей світ 29 грудня 2022 року. Він довгий час боровся з раком, проте, на жаль, не зміг здолати цю страшну хворобу.