Паненка Караваєва, та другий м'яч Піхальонка: як забивала Україна у ворота Емполі – відео голів

Українська збірна 17 травня здобула другу перемогу у рамках підготовки до плей-офф відбору ЧС-2022. "Синьо-жовті" здобули переконливу звитягу над італійським Емполі.

Не було лише забитих м'ячів головою

Поєдинок розпочався доволі рівно, Емполі та збірна України по черзі проводили свої атаки, але першими забили гості. А голом відзначився Роман Яремчук, який лише 15 травня прибув у розташування національної команди після закінчення сезону у Португалії, де грає за Бенфіку, повідомляє 24 канал.

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26 хвилин знадобилось львів'янину, щоб розмочити нулі на табло. У цій атаці слід відзначити асист Віктора Циганкова, який розрізав увесь захист Емполі. Яремчук ударом у ближній кут прошив сітку італійських володінь. Пропущений м'яч – помилка голкіпера, адже це був його кут, який мав прикривати.

Відео голу Яремчук

На жаль, збірна не втримала перемогу у першому таймі. Перед перервою футболісти Емполі зрівняли рахунок 1:1. Голом відзначився Андреа Ла Мантія.

Однак одразу після відпочинку за справу взялись українці. Не встиг коментатор назвати склади команд, як Караваєв відправив м'яч у сітку. Удар Яремчука потягнув голкіпер суперника, але першим на добиванні був динамівець. Фланговий захисник красиво паненкою переграв воротаря. М'яч від стійки воріт залетів у сітку – 1:2.

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Вже через сім хвилин гості збільшили перевагу. У другому матчі поспіль своє прізвище на табло записав Піхальонок. Олександр більярдним ударом прошив дальній нижній кут воріт Емполі. Другий поєдинок у футболці національної команди та другий гол.

Відео голу Піхальонка

Ще одного разу м'яч таки побував у сітці воріт Емполі. Але суддя скасував взяття воріт через явний офсайд у Яремчука.

У підсумку – 1:3 перемога збірної України. Підопічні Олександра Петракова продовжує безпрограшну серію у ряді товариських спарингів у підготовці до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Підготовка до Шотландії триває