У Бразилії під час фіналу Копа Лібертадорес загинув фанат, ще один отримав поранення
У суботу, 30 січня, у бразильському Сан-Паулу сталася сутичка між вболівальниками Палмейраса і Корінтіанса.
Джерело: Globo
За інформацією правоохоронних органів Сан-Паулу, в результаті інциденту загинув один з фанатів Корінтіанса, ще один госпіталізований з вогнепальним пораненням.
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Поліція затримала 21 вболівальника Палмейраса і одного фаната Корінтіанса. Також були вилучені 26 залізних прутів, 11 дерев'яних палиць і піротехніка.
Хто переміг у Копа Лібертадорес
У фіналі Кубка Лібертадорес зустрічалися бразильські Палмейрас і Сантос, які видали напружений поєдинок.
У підсумку перемогу вирвав Палмейрас, який забив на 99-й хвилині. Рефері додав 8 хвилин через регулярні паузи, в тому числі був видалений наставник Вердао.
Весь матч у складі переможців відіграв ексфорвард Шахтаря Луїс Адріано. Для Палмейраса це другий трофей Копа Лібертадорес в історії.
Відео переможного голу
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