У суботу, 30 січня, у бразильському Сан-Паулу сталася сутичка між вболівальниками Палмейраса і Корінтіанса.

Джерело: Globo

За інформацією правоохоронних органів Сан-Паулу, в результаті інциденту загинув один з фанатів Корінтіанса, ще один госпіталізований з вогнепальним пораненням.

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Поліція затримала 21 вболівальника Палмейраса і одного фаната Корінтіанса. Також були вилучені 26 залізних прутів, 11 дерев'яних палиць і піротехніка.

Хто переміг у Копа Лібертадорес

У фіналі Кубка Лібертадорес зустрічалися бразильські Палмейрас і Сантос, які видали напружений поєдинок.

У підсумку перемогу вирвав Палмейрас, який забив на 99-й хвилині. Рефері додав 8 хвилин через регулярні паузи, в тому числі був видалений наставник Вердао.

Весь матч у складі переможців відіграв ексфорвард Шахтаря Луїс Адріано. Для Палмейраса це другий трофей Копа Лібертадорес в історії.

Відео переможного голу