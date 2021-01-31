В субботу, 30 января, в бразильском Сан-Паулу произошла стычка между болельщиками Палмейраса и Коринтианса.

Источник: Globo

По информации правоохранительных органов Сан-Паулу, в результате инцидента погиб один из фанатов Коринтианса, еще один госпитализирован с огнестрельным ранением.

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Полиция задержала 21 болельщика Палмейраса и одного фаната Коринтианса. Также были изъяты 26 железных прутьев, 11 деревянных палок и пиротехника.

Кто победил в Копа Либертадорес

В финале Кубка Либертадорес встречались бразильские Палмейрас и Сантос, выдавшие напряженный поединок.

В итоге победу вырвал Палмейрас, забивший на 99-й минуте. Рефери добавил 8 минут из-за регулярных пауз, в том числе был удален наставник Вердао.

Весь матч в составе победителей отыграл экс-форвард Шахтера Луис Адриано. Для Палмейраса это второй трофей Копа Либертадорес в истории.

Видео победного гола