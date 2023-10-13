Англія U-21 – Сербія U-21 9:1
Голи: Філоджен-Бідас, 38, 63, Ділеп, 42, Елліотт, 45+7, 90+1, Мадуеке, 53, 59, Суботіч (ав.), 87, Роу, 89 – Лутич, 27
Англія U-21 та Сербія U-21 провели матч 2-го туру кваліфікації до Євро-2025, з якої переможцями вийшли "три леви". На українців чекає дуже складна зустріч, пише 24 Канал.
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Не відразу задали темп
Англійський колектив, котрий є чинним чемпіоном Європи, і так вважається головним фаворитом відбіркової групи до континентальних змагань. Та от команда з "Туманного Альбіону" ще й вирішила вкотре продемонструвати свою міць та взагалі все, на що вони здатні. Під гарячу лапу англійців потрапила молодіжна збірна Сербії.
Цікаво, що "орли" перші відкрили рахунок у зустрічі, що навряд могло сигналізувати про майбутній розгром. Принаймні з такими цифрами. "Три леви" прокинулись тільки наприкінці тайму, проте з того моменту їх уже було нереально зупинити аж до самого фінального свистка. У підсумку англійці наколотили 9 м'ячів у ворота опонента, морально знищивши сербів та налякавши усіх решту в групі.
Відеоогляд матчу:
Таким чином, англійці виграли свої дві стартові зустрічі в рамках кваліфікації до Євро-2025 (перед тим здолали Люксембург 0:3). Такого ж успіху досягнула й молодіжна збірна України (перемоги над тим ж Люксембургом із ідентичним рахунком та над Північною Ірландією – 1:0), яка разом із "трьома левами" очолила групу. Очну зустріч колективи проведуть уже 16-го жовтня, о 19:30, у словацькому Кошице.
Відбіркова група / Flashscore