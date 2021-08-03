Український гімнаст Пахнюк посів 7 місце у "золотій" дисципліні Верняєва на Олімпіаді
Джерело:24 канал
Змагальний день у спортивній гімнастиці на Олімпіаді-2020 не приніс нагород. Українець Петро Пахнюк посів 7 позицію.
Єдиний серед українців
Лише Петро Пахнюк представляв Україну 3 липня на змаганнях зі спортивної гімнастики. Українець поборовся за нагороди у паралельних брусах.
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Український гімнаст із результатом 14.533 посів лише 7 місце. Олімпійським чемпіоном став китаєць Жоу Джингуань – 16.233. "Срібло" у Токіо завоював представник Німеччини 28-річний Лукас Даузер. Трійку призерів замкнув гімнаст із Туреччини Ферхат Арікан.Цікаво! На Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро Україна тріумфувала у паралельних брусах. На тих змаганнях "золото" здобув лідер збірної Олег Верняєв. Спортивний гімнаст не поїхав у Токіо через дискваліфікацію пов'язаною з допінгом.
Призери змагань
1. Жоу Джингуань (Китай) – 16.233
2. Лукас Даузер (Німеччина) – 15.700
3. Ферхат Арікан (Туреччина) – 15.633
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7. Петро Пахнюк (Україна) – 14.533
Підсумкові результати / Скриншот із olympics.com