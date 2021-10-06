Пахне демаршем: ПСЖ обурений діями Мбаппе, який марить Реалом
Джерело:As
Один з найкращих футболістів світу Кіліан Мбаппе налаштований покинути французький ПСЖ. Футболіст публічно заявив, що влітку 2021 року просив ПСЖ відпустити його в Реал. У французькому клубі обурені діями футболіста.
Керівництво ПСЖ незадоволене останнім висловлюванням Мбаппе. Зокрема, футболіст заявив, що не планує продовжувати контракт з парижанами.
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За даними As, Мбаппе не отримав дозвіл клубу для зустрічі з представниками ЗМІ.
Мбаппе може покинути ПСЖ
За даними Transfermarkt, контракт Мбаппе з ПСЖ чинний до 30 червня 2022 року. За пів року до завершення чинної угоди футболіст може вести переговори про підписання контракту з іншим клубом.
Фактично ПСЖ може безкоштовно відпустити Кіліана в інший клуб вже в наступному сезоні. Це станеться, якщо Мбаппе укладе попередній контракт з іншим клубом.
Головним претендентом на Мбаппе називають мадридський Реал.
Під час переходу з Монако в ПСЖ влітку 2017 року парижани заплатили за футболіста 145 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює Мбаппе у 160 мільйонів євро.