Мбаппе: Просив, щоб ПСЖ відпустив мене

Влітку 2021 року Мбаппе пов'язували з мадридським Реалом. Повідомлялося, що Реал пропонував близько 150 мільйонів євро за Мбаппе, але ПСЖ відхилив пропозицію.

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Кіліан зізнався, що дійсно просив ПСЖ відпустити його в інший клуб. За словами гравця, він не планував продовжувати контракт з ПСЖ.

Я просив, щоб ПСЖ відпустив мене, тому що не планував продовжувати контракт і хотів, щоб клуб отримав гроші, на які міг би підписати гідну заміну. Цей клуб багато дав мені, я був усім задоволений протягом чотирьох років, проведених тут, і як і раніше всім задоволений,

– сказав Кіліан.

Мбаппе розповів, що повідомив ПСЖ про своє рішення заздалегідь, щоб клуб мав час відреагувати.

"Хотів, щоб всі виграли від цієї угоди, щоб всі залишилися задоволені. І я говорив, що залишуся, якщо клуб мене не відпустить. Мені особисто не подобалися висловлювання про те, що я піду в останній тиждень серпня, адже я заявив про своє бажання піти ще в липні", – резюмував Мбаппе.

Чому Мбаппе покине ПСЖ безкоштовно?