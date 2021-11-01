Падіння Світоліної: вперше за 5 років українка покинула топ-10 світового рейтингу
Джерело:WTA
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток. Лідерка української збірної з тенісу Еліна Світоліна опинилася за межами топ-10 світового рейтингу.
Виліт Світоліної з топ-10
У травні 2017 року Світоліній вдалося піднятися з 11-го місця на шосте в рейтингу WTA. Впродовж чотирьох з половиною років українка впевнено трималася у топ-10 та навіть входила у топ-3.
В оновленому рейтингу Еліна Світоліна опустилася на 8 позицій і займає 14-у сходинку.
До речі Світоліна першою серед тенісистів отримає іменну зірку у Києві
Падіння Світоліної у рейтингу WTA пов'язане з втратою 1080 очок, які українка здобула за участь у фіналі Підсумкового турніру, що відбувся у 2019 році. Оскільки з часу проведення останнього турніру вже пройшло два роки, ці очки анулювалися.
До того ж за останній рік Еліна здобула перемогу лише на одному турнірі – у Чикаго в серпні 2021-го.
Марта Костюк встановила новий особистий рекорд, українська тенісистка піднялася з 55-ї на 50-у позицію. Ангеліна Калініна також зуміла поліпшити своє місце в рейтингу, опинившись на 57 місці.
Великий регрес продемонструвала Даяна Ястремська, українка опустилася на 21 позицію.
Оновлений рейтинг WTA
- Ешлі Барті (Австралія) - 7701
- Аріна Сабалєнка (Білорусь) - 6150
- Барбора Крейчикова (Чехія) - 4708, +1
- Кароліна Плішкова (Чехія) - 4695, -1
- Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 4425
- Марія Саккарі (Греція) - 3985, +1
- Онс Жабер (Туніс) - 3455, +1
- Анетт Контавейт (Естонія) - 3416, +6
- Анжелік Кербер (Німеччина) - 3320, +3
- Іга Швьонтек (Польща) - 3306, +1
14. Еліна Світоліна (Україна) - 3016, -8
50. Марта Костюк (Україна) - 1215, +5
57. Ангеліна Калініна (Україна) - 1135, +2
100. Даяна Ястремська (Україна) - 798, -21
113. Леся Цуренко (Україна) - 667, +14
129. Катерина Козлова (Україна) - 593, +3
179. Катаріна Завацька (Україна) - 401, -8
188. Дар'я Снігур (Україна) - 379, -4
- Останній турнір за участю Світоліної – змагання у Тенеріфе. Українка вилетіла у першому ж раунді від колумбійки Каміли Осоріо.
- Після поразки у турнірі Тенеріфе Світоліна повідомила про припинення співпраці зі своїм тренером Ендрю Беттлсом.