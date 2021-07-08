Стерлінг не вперше "пірнає" у штрафному: відео його феєричного падіння у матчі з Шахтарем

Півфінальний матч Євро-2020 між збірними Англії та Данії відзначився скандалом. Англійці здобули перемогу в овертаймі, а вирішальний гол було забито після пенальті. Хоча до самого призначення пенальті є чимало сумнівів.

На 104-й хвилині матчу у ворота збірної Данії було призначено пенальті. Арбітр Маккеллі зафіксував фол на Стерлінгу з боку Мехле.

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Сам епізод було важко розгледіти в динаміці. Однак суддя вирішив не вдаватися до відеоповтору, хоча мав таку можливість. Адже за допомогою VAR міг би підтвердити чи спростувати своє рішення.

Хоча відеоповтор трансляції матчу показав, зо Мехле не збивав Стерлінга. І падіння англійського футболіста відбулося самовільно. Тож і причин для призначення пенальті не було. А те, що зробив Стерлінг, у футболі називається "пірнанням", коли гравець спеціально падає, щоб заробити пенальті.

Відео падіння Стерлінга у матчі з Данією



Та для Стерлінга це не вперше, коли він так "пірнає" у штрафному майданчику суперників, після чого призначається пенальті. Найбільш скандальний епізод відбувся 7 листопада 2018 року, коли Манчестер Сіті приймав донецький Шахтар у матчі Ліги чемпіонів. За рахунку 1:0 Стерлінг увірвався у штрафний суперник "гірників" та завалився на газон. При цьому навіть не у боротьбі з Матвієнком, який намагався його догнати, чи Пятовим, яким був на воротах. Гравець просто перечепився за газон і впав. І арбітр за це падіння призначив пенальті.

Матч тоді закінчився розгромом Шахтаря з рахунком 6:0. Системи VAR на матчах Ліги чемпіонів, де можна було б переглянути цей епізод, ще не було запроваджено.

Відео падіння Стерлінга у матчі з Шахтарем

*якщо відео не відтвориться, його можна переглянути за посиланням



До слова, пенальті тоді призначив угорський арбітр Віктор Кашшаї. Той самий, який не зарахував гол збірної України у ворота збірної Англії на Євро-2012. який зараз працює в Росії.

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Щодо арбітра матчу Англія – Данія Данні Маккелі, то він з Нідерландів. І перед початком Євро-2020 з його бригадою арбітрів стався скандал. Адже саме Маккелі обслуговував матч між збірними Сербії та Португалії у відборі на чемпіонат світу. І наприкінці матчу не зарахували переможний гол Кріштіану Роналду, викликавши обурення у футболіста. Закінчилося все тим, що помічника арбітра вирішили не брати на Євро-2020, замінивши його на іншого лайнсмена.