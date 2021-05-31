На Ролан Гаррос чергова сенсація: Тім, який двічі виходив у фінал, програв у першому колі

Фіналіст Ролан Гаррос 2018 та 2019 років Домінік Тім сенсаційно вилетів у першому колі Відкритого чемпіонату Франції-2021. Австрієць поступився іспанцю Пабло Андухару-Альбі.

Пабло Андухар-Альба – Домінік Тім 3:2 (4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4)

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У першому сеті Тіму вистачило брейку у стартовому геймі, щоб виграти партію. У другому сеті тенісисти влаштували розмін брейками. У підсумку Тім зробив вирішальний брейк в 11 геймі та виграв другий сет.

Здавалося, що Тім дотисне іспанця, адже до перемоги залишався один сет. Та Андухару-Альбі вистачило одного брейку, щоб записати у свій актив третю партію.

У четвертому сеті Тім дозволив іспанцю зробити два брейк й програв сет – 2:2. У вирішальній партії іспанець знову зробив на один брейк більше і з першого разу подав на матч.

Пабло Андухар-Альба – Домінік Тім відеоогляд