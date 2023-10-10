Не готовий жертвувати сім'єю: Зінченко красиво відповів на критику легенди збірної Англії

Легенда збірної Англії та Ліверпуля Майкл Оуен розкритикував гру Олександра Зінченка у моменті з переможним голом матчу Ланс – Арсенал. Українець відреагував на критику.

Майкл Оуен розповів, що Олександр Зінченко недограв епізод із переможним голом Ланса на 69-й хвилині матчу, який закінчився перемогою французів 2:1. Після цього взяття воріт українець пішов відпочивати. Замість нього на полі у складі Арсенала з'явився Бен Вайт.

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Зінченко: Якщо я реагуватиму на кожну окрему думку, у мене не буде часу на мою родину

Один із лідерів "канонірів" дипломатично відреагував на критику Оуена. Зінченко розповів, що з повагою ставиться до колишніх футболістів, але чисто фізичну не встигне реагувати на усі думки. Олександр зізнався, якщо буде все читати та слухати, то у нього просто не буде вільного часу, який він приділяє сім'ї, у якій нещодавно відбулось поповнення.

Але коли я погано граю або роблю помилки, я вже знаю це на полі. Коли це щось тактичне, то у нас чудовий персонал. Вони можуть прийти будь-коли з ноутбуком і вказати мені на помилки. Я сказав Ріо Фердинанду днями, що це багато значить, коли ці великі імена, легенди говорять про вас. Значить, я на правильному шляху, навіть якщо про вас погано говорять. Я так легко ставлюся до цього, чесно,

– відповів Зінченко.

Відзначимо, що завдяки тій перемозі Ланс вийшов в одноосібні лідери групи "В", набравши 4 бали. Арсенал із 3 очками йде другим.

29 листопада "каноніри" матимуть шанс взяти реванш у французького суперника в Лізі чемпіонів.

Щодо Зінченка, то Олександр у поточному сезоні-2023/2024 провів за лондонців 10 поєдинків. Наприклад, у минулому турі АПЛ українець допоміг Мікелю Артеті вперше у чемпіонаті перемогти Пепа Гвардіолу та його МанСіті (1:0).

Нагадаємо, що Зінченко 22 липня 2022 року перейшов у лондонський клуб якраз із Манчестер Сіті. Контракт українського легіонера з "канонірами" розрахований до кінця червня 2026-го. Українець перетворився у ментального лідера Арсенала, за що отримує похвалу від уболівальників.

Майкл Оуен після успішної футбольної кар'єри не покинув улюблену гру мільйонів. Із 2016-го він є представником Ліверпуля.