Помічник директора з футболу Шахтаря Карло Ніколіні назвав, у скільки європейським клубам обійдеться трансфер забивного лівого вінгера. За словами представника "гірників", італійські клуби роблять пропозиції по Мудрику, але їх пропозиції занадто низькі, щоб віддати Михайла так дешево.

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Ніколіні: Ми не вестимемо переговори навколо такої суми

Тому за стіл перемовин Шахтар із клубами Італії навіть не сідали. Ніколіні підтвердив зацікавленість з Англії, Іспанії та Франції. Карло поставив Мудрика в один ряд із найкращими лівими вінгерами світу – Мбаппе, Вінісіусом та Леау.

У донецькому клубі натякнули, що ціна на Мудрика може дорівнювати трансферу Антоні в МЮ. Нагадаємо, що "червоні дияволи" заплатили за футболіста 100 мільйонів.

Чи вистачить 40 мільйонів, щоб його купити? Ми не вестимемо переговори навколо такої суми. Навіть якщо буде 50 мільйонів, ми не подзвонимо президенту, щоб розповісти про пропозицію. Ми цінуємо Мудрика більше, ніж Антоні із Манчестер Юнайтед, за якого заплатили 100 мільйонів. Інтерес з боку Арсеналу та Манчестер Сіті? Це дві команди, які виявили інтерес до гравця. Але є й інші клуби, які здатні зробити такий трансфер,

– розповів помічник директора з футболу.

Однак Ніколіні запевнив, що "гірники" не хочуть вимагати від покупців нереальні суми за Мудрика. Хоча Михайло є ключовою фігурою у грі донецького клубу.

Цікаво. За даними Transfermarkt, вартість Мудрика складає лише 15 мільйонів євро. Хоча цю суму потрібно буде подвоїти у декілька разів. Контракт Михайла з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року. У сезоні-2022/2023 лівий вінгер провів 11 матчів, у яких відзначився 6 голами та 7 асистами.