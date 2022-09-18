Отримали повідомлення від Усика, – менеджер Уайлдера заінтригував можливим поєдинком з українцем
Джерело:talkSPORT
Шеллі Фінкель, менеджер Деонтея Уайлдера, розповів, що команда боксера намагається домовитися про бій з Олександром Усиком. Він навіть назвав умови, за яких українець вийде з його клієнтом на ринг.
Фінкель: Все може трапитися
За словами менеджера, команда Уайлдера отримала повідомлення від Усика. Українець вийде на ринг проти Деонтея, якщо Тайсон Ф'юрі проведе бій з Ентоні Джошуа.
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"Днями ми отримали повідомлення, що Усик битиметься з Уайлдером, якщо Джошуа проведе поєдинок з Ф’юрі. Так, ми відкриті до цього, зовсім не проти.
А якщо не домовимося – є Руїс та ще кілька варіантів.
Але вважаю, що поки Ф’юрі не поб’ється з Джошуа, ми ще поговоримо з Хірном після поєдинку Деонтея з Хеленіусом. Все може трапитися", – зазначив тренер.
Головна ціль Усика – Ф'юрі
- Тайсон Ф'юрі бажає зустрічі з українцем вже цього року.
- Однак Олександр не готовий вийти на ринг у 2022-му. За його словами, йому необхідно більше часу для відновлення після реваншу з Ентоні Джошуа.
- Тож Ф'юрі вирішив знайти собі нового суперника, він кинув виклик Джошуа. Ентоні відповів на пропозицію Тайсона та розповів, коли готовий вийти на ринг.
- Раніше менеджер українця розповідав, що наступний бій Олександра може відбутись не з Тайсоном Ф'юрі. За словами Егіса Клімаса, чемпіон світу з України може побитись проти переможця поєдинку Деонтей Уайлдер – Роберт Хеленіус.