Останній шанс Уайлдера повернути пояс чемпіона: у контракті бою з Ф'юрі немає реваншу

Вже 9 жовтня Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер втретє вийдуть на один ринг. Ця зустріч швидше за все стане останньою в історії їх протистоянь.

Завершення історії

Багато розмов є навколо поєдинку Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера. Боксери проведуть свій третій бій. Поки що американець не знає смаку перемог.

До речі Я надер дупу Уайлдеру, – Ф'юрі познущався з Деонтея напередодні третього бою

Швидше за все, що історія протистоянь між цими боксерами завершиться. В угоді поєдинку немає пункту про реванш для того, хто програє у зустрічі, яка відбудеться у Лас-Вегасі.

Ймовірно, що переможець бою захоче отримати можливість об'єднати чемпіонські пояси після реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Нагадаємо, що перший бій між цими боксерами завершився перемогою українця за рішенням суддівських записок. Бійцю з України вдалось відібрати у британця його чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та IBO.

Бій між Ф'юрі та Уайлдером відбудеться 9 жовтня.

Вони не визначили переможця першого поєдинку, але у другому тріумфатором став Тайсон, який у сьомому раунді нокаутував суперника з США. забравши у нього пояс чемпіона за версією WBC.

Цікаво, що Джон Ф'юрі, батько Тайсона, запевнив, що його сина цікавить зустріч з українцем за звання абсолютного чемпіона світу. Ф'юрі-молодший в одному з інтерв'ю заявив, що готовий запропонувати свої послуги Ентоні Джошуа перед реваншем з Усиком. Він впевнений, що під його керівництвом Ентоні б точно переміг у поєдинку з українцем.

Другий бій між Джошуа та Усиком може відбутись у лютому – березні 2022 року.