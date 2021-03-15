Останній шанс: склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу в Естерсунді

15 березня 2021 , 11:25
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Джерело:

"Суспільне Спорт"

У шведському Естерсунді 19 березня стартує останній 10-й етап Кубка світу з біатлону. Збірна України виступатиме у незмінному складі.

Головний наставник української збірної Юрай Санітра визначився із заявкою етап у Швеції, який поставить крапку у біатлонному сезоні-2020/2021.

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60-річний тренер вирішив не робити жодних змін у складі. У Естерсунді нашу команду представлятимуть ті ж біатлоністи, які бігли на етапі у чеському Нове-Мєсто. Наші дівчата та хлопці спробують покращити свої місця у загальному заліку Кубка світу та відібратись у мас-старти, які поставлять крапку у сезоні.

Жінки

  • Олена Підгрушна
  • Юлія Джима
  • Валя Семеренко
  • Анастасія Меркушина
  • Дарія Блашко

Чоловіки

  • Дмитро Підручний
  • Артем Прима
  • Богдан Цимбал
  • Антон Дудченко
  • Артем Тищенко

На останньому 10-му етапі Кубка світу біатлоністи позмагаються у шести гонках: спринти, гонки переслідування та мас-старти.

Дати гонок в Естерсунді

  • Жіночий спринт (19 березня)
  • Чоловічий спринт (19 березня)
  • Жіноча гонка переслідування (20 березня)
  • Чоловіча гонка переслідування (20 березня)
  • Жіночий мас-старт (21 березня)
  • Чоловічий мас-старт (21 березня)