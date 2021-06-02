Основний голкіпер збірної Нідерландів пропустить Євро-2020

Збірна Нідерландів зазнала кадрових втрат. Голкіпер Яспер Сіллессен пропустить Євро-2020.

Проблеми суперників України напередодні Євро

Головний тренер збірної Нідерландів Франк Де Бур прийняв складне рішення виключити з заявки на Євро-2020 основного воротаря команди Яспера Сіллессена. Воротар перед стартом здав позитивний тест на коронавірус.

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Ніхто не знає, скільки потрібно буде час Сіллессену на повернення у найкращу форму. Наставник вирішив не ризикувати здоров'ям воротаря та усієї команди. Спочатку голкіпер входив у заявку збірної на Євро.

Мені довелося зробити цей серйозний крок. Як відомо, у Яспера позитивний результат тесту на коронавірус. Через це він пропустить важливу частину підготовки до турніру,

– розповів Де Бур.

Збірна Нідерландів є суперником України на груповому етапі Євро-2020. Команди спільним матчем відкриють для себе чемпіонат Європи. Поєдинок відбудеться 13 червня в Амстердамі. Андрій Шевченко вже теж визначився із заявкою української збірної на турнір.