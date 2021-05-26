Головний тренер збірної Нідерландів вирішив не брати на Євро-2020 ряд гравців, які перед тим були в розширеному списку. Серед них воротар Марко Бізот, захисники Джеррі Сен Жюст, Ханс Хатебур, Кенні Тете та Рік Карсдорп, півзахисники Тонні Вільєна та нападники Стевен Бергвейн та Анвар Ель Газі.

Варте уваги Австрія оголосила заявку на Євро-2020: хто може зіграти проти збірної України

Натомість до заявки потрапили Юр'єн Тімбер та Коді Гакпо, які до цього не виступали за національну збірну.

Заявка збірної Нідерландів на Євро-2020

Воротарі: Яспер Сіллессен (Валенсія), Мартін Стекеленбург (Аякс), Тім Крул (Норвіч).

Захисники: Дензел Дамфріс (ПСВ), Джоель Велтман (Брайтон), Маттеїс де Лігт (Ювентус), Юр'єн Тімбер (Аякс), Стефан де Врей (Інтер), Делі Блінд (Аякс), Натан Аке (Манчестер Сіті), Патрік ван Анхольт (Крістал Пелес), Оуен Вейндал (АЗ).

Півзахисники: Френкі де Йонг (Барселона), Мартін де Рон (Аталанта), Тен Копмейнерс (АЗ), Раян Гравенберг (Аякс), Дейві Клаассен (Аякс), Жоржиньо Вейналдум (Ліверпуль), Донні ван де Бек (МЮ), Мемфіс Депай (Ліон), Квінсі Промес (Спартак), Коді Гакпо (ПСВ).

Нападники: Люк де Йонг (Севілья), Войт Вегхорст (Вольфсбург), Донелл Мален (ПСВ), Стівен Бергейс (Фейєнорд).

Збірна Нідерландів на груповому етапі зіграє проти України, Австрії та Північної Македонії. Усі три матчі відбудуться в Амстердамі. Саме проти України відбудеться перший матч 13 червня.

Перед чемпіонатом Європи збірна Нідерландів проведе два товариські матчі – проти Шотландії (2 червня) та Грузії (6 червня).