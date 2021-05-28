Барді був ізольований на базі національної команди, при цьому всі інші гравці – повністю здорові і продовжують готуватися до матчів чемпіонату Європи.
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Ми як медична бригада постійно стежимо за його здоров'ям. Деякий час назад він контактував з деякими гравцями Леванте, у яких також був позитивний тест на COVID-19, – повідомили медики збірної.
У Північній Македонії заявили, що Барді дотримувався протоколу по коронавірусу і сподіваються, що вдасться уникнути подальшого поширення вірусу всередині команди.
Результативність Барді
У поточному сезоні Еніс Барді провів за Леванте 30 матчів у всіх турнірах, відзначився двома голами і парою результативних передач.