Барді був ізольований на базі національної команди, при цьому всі інші гравці – повністю здорові і продовжують готуватися до матчів чемпіонату Європи.

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Ми як медична бригада постійно стежимо за його здоров'ям. Деякий час назад він контактував з деякими гравцями Леванте, у яких також був позитивний тест на COVID-19, – повідомили медики збірної.

У Північній Македонії заявили, що Барді дотримувався протоколу по коронавірусу і сподіваються, що вдасться уникнути подальшого поширення вірусу всередині команди.

Результативність Барді

У поточному сезоні Еніс Барді провів за Леванте 30 матчів у всіх турнірах, відзначився двома голами і парою результативних передач.

Збірна України зіграє проти Північної Македонії 17 червня в Бухаресті.