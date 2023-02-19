Осасуна не вибила Реал із чемпіонської гонки у Ла Лізі проти Барселони: відеоогляд

У суботу, 18 лютого, Реал зустрівся з Осасуною у рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги. Мадридський клуб не без труднощів здобув три очки у виїзному поєдинку.

Осасуна – Реал 0:2

Голи: Вальверде, 78, Асенсіо, 90+2

Реал вийшов на виїзний матч знову без таранного форварда Бензема. Його позицію на полі замінив невеличкий за зростом, але швидкий Родріго, повідомляє 24 канал.

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Вже у стартовій 10-хвилинці Вінісіус скористався помилкою захисника Осасуни, але обіграти голкіпера Пірона лівому вінгеру Реала не вдалось. Жуніор пробив прямо у воротаря.

Господарі відповіли дальнім ударом Гомеса – Куртуа у красивому стрибку парирував постріл.

Через декілька хвилин вже Вальверде загрожував воротам Осасуни, але м'яч пролетів поруч зі стійкою після удару в один дотик на добиванні від Федеріко.

Найбільш реальну нагоду забити мала Осасуна наприкінці першого тайму. Будимир у декількох метрах воріт володінь Куртуа пробив поруч щі стійкою.

На перерву команди пішли за нулів на табло.

На старті другого тайму Родріго класним обвідним ударом цілив у дальній кут. М'яч по-зрадницьки пролетів поруч із воротами суперника.

Воротар Осасуни зловив фортуну у руки

Алаба вивів віч-на-віч з голкіпером Вінісіуса, той переграв голкіпера. Але взяття воріт було скасоване через офсайд. Лідер Реала навіть не святкував свій гол, адже розумів, що забив не в межах правил.

Через чотири хвилини знову зв'язка Алаба – Вінісіус спрацювала. Давід віддав по флангу на Жуніора. Вінісіус хитнув опікуна, потім ще одного поклав на газон, але обіграти голкіпера не зміг. Знову Пірон вийшов переможцем із дуелі проти лівого вінгера "вершкових".

Будимир відповів ударом з-під захисника – стійка врятувала володіння Куртуа від неминучого голу.

Монкайола зіграв на добиванні після невдалого кутового від господарів. Але з ударом в один дотик не дуже склалось – м'яч пролетів у декількох метрах від стійки.

Нещасливий вечір для Вінісіуса

На екваторі матчу м'яч міг вдруге побувати у володіннях Осасуни. Асенсіо закинув м'яч на хід Вінісіусу, захисник вибив через себе прямо у Жуніора. Вінісіусу знову не вдалось обіграти голкіпера. Схоже, що фортуна відвернулась від лідера "Королівського клубу".

На 78-й хвилині мадридський клуб таки забив. Цього разу вже у межах усіх правил. Модрич віддав на Вінісіуса. той простріл у район 11 метрів, де вже у падінні м'яч у ворота Осасуни перевів Вальверде – 0:1.

Алаба спробував з гострого кута подвоїти перевагу гостей. Але Пірон був на місці.

М'яч вдруге після удару Вінісіуса побував у володіннях господарів. Але цього вчора Жуніору не вдалось записати своє прізвище у протокол. Модрич віддав на Альваро. М'яч на шляху до нападника знайшов ногу Вальверде. Форвард Реала не став бити, а віддав на Вінісіуса, який біг паралельним курсом. Однак суддя після перегляду ВАР скасував це взяття воріт через офсайд.

На другій компенсованій до матчу хвилині Реал таки збільшив свою перевагу. Асенсіо використав вихід віч-на-віч з голкіпером, якого дуже легко переграв – 0:2.

Реал обіграв на виїзді Осасуну 0:2 та продовжує боротьбу за чемпіонство у Ла Лізі.

Відставання "вершкових" від лідера сезону Барселони складає 5 балів.

Однак команда Хаві ще не зіграла свою гру у поточному турі. 19 лютого каталонський клуб зустрінеться з Кадісом.

Осасуна з 30 пунктами замикає топ-10 турнірної таблиці.

Осасуна – Реал: відеоогляд матчу