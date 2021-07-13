Оригінальне святкування героя збірної Італії у фіналі Євро-2020: що це означає – відео

Італія здобула трофей Євро-2020. Автором голу збірної став захисник Леонардо Бонуччі.

Як забивав італієць

На 67-й хвилині центрбек Леонардо Бонуччі забив єдиний "скуадра адзурри" у фінальній зустрічі. Футболіст цікавим жестом відсвяткував взяття воріт Англії.

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У середині другого тайму Італія отримала право на кутовий удар. Усі високі футболісти та зокрема Бонуччі підтягнулись у штрафний "трьох левів". Леонардо виявився найспритнішим на добиванні та впритул розстріляв володіння англійців.

Своїм голом Бонуччі зрівняв цифри на табло. Більше збірні не забивали. Все вирішувалось у серії пенальті, де сильнішою була Італія (3:2).

Святкування Бонуччі

Захисник оригінально та незвично для усіх відсвяткував свій гол. Спершу Леонардо зробив незрозумілий жест руками і пальцями, а потім круговими рухами підніс палець до рота, надувши щоки.

У соцмережах відразу почали обговорювати таке дивне святкування. Ніхто не розумів, як це розшифровується.

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Виявилось, що перший жест означає букви L і M – перші літери імен його синів Лоренцо та Матео. А також доньки та дружини – Матільди та Мартіни відповідно.

"Прополощіть рот"

А продовження жесту Бонуччі виконує вже не вперше. Батько захисника розповів, що ж це означає. Ідея цього жесту з'явилась тоді, коли Бонуччі був у компанії друзів, які уболівали за інші команди, але аж ніяк не уболівали за туринський Ювентус, за який виступає футболіст.

Тоді Леонардо сказав їм: "Прополощіть рот з милом перед тим як говорити про Ювентус. Саме цьому й присвячено жест".