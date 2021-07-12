Зворушливий вчинок тріумфатора

Команда Роберто Манчіні виявилась більш влучною у серії післяматчевих пенальті (3:2). Того вечора футбольний Бог був на стороні "скуадра адзурри".

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Після поєдинку футболісти та фанати не стримували своїх емоцій на футбольному полі, а й поза його межами. Гравець Італії Федеріко К'єза вийшов на поле у стартовому складі команди та був один із найпомітніших футболістів на полі у складі обох збірних. Він постійно тримав у напрузі захист та голкіпера Англії.

К'єза зіграв у матчі 86 хвилин та був замінений на Федеріко Бернардескі. Після отримання нагород та трофею гравець Ювентуса вирішив розділити радісні емоції з найріднішою людиною у житті – мамою.

Він у стані шалених емоцій не міг сам набрати номер телефону, тому попросив про це голосового асистента. Під час розмови посмішка не сходила з обличчя К'єзи, який у італійському стилі експресивно розмахував руками.

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