Спортивний арбітражний суд (CAS) не задовольнив апеляції МОК, ISU та WADA. Раніше організації звернулися до CAS з метою опротестувати рішення РУСАДА щодо зняття усунення.

До слова CAS закінчив розгляд справи про допінг росіянки Валієвої на Олімпіаді: коли винесуть рішення

У прес-релізі CAS зазначається, що рішення допустити Валієву до особистого турніру Пекіна-2022 прийнято з урахуванням її статусу "захищеної персони" (спортсменці не виповнилося 16 років) та особливого підходу до них.

Зверніть увагу! Коротку програму на Олімпіаді-2022 жінки представлять 15 лютого, а довільну – у четвер, 17 лютого, після чого роздадуть медалі.

Що відомо про скандал з допінгом Валієвої