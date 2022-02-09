Організм дав збій, – Семеренко перервала мовчання і розповіла, чому покинула Олімпіаду

Титулована українська біатлоністка Валентина Семеренко достроково покинула Олімпійські ігри в Пекіні. Спортсменка вперше прокоментувала своє рішення поїхати з Пекіна.

Організм Семеренко "дав збій"

Інформація про те, що Семеренко покидає Олімпіаду, з'явилася 7-го лютого. Саме в цей день відбулася жіноча індивідуальна гонка, яку Валентина не змогла закінчити.

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Після першої гонки в Естерсунді Семеренко заявила, що не даватиме коментарів до кінця сезону. Тому схід Валентини з дистанції в Пекіні прокоментував тренер команди Урош Велепець, який заявив, що в біатлоністки "алергія" на холод.

36-річна Семеренко визнала, що її організм "дав збій", тому вона вирішила покинути Олімпіаду й дати шанс молодим.

Мій організм дав збій, що змусило мене залишити Олімпійські ігри. Я довго думала й даю шанс молодим проявити себе на старті. Всі ж так цього хотіли!

– заявили біатлоніста.

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів, що Семеренко 9-го лютого повернеться до Києва.

. Валентина Семеренко виступила на своїй п'ятій Олімпіаді. Вона найдосвідченіша біатлоністка на Іграх-2022. Тільки румунка Єва Тофалві взяла участь у шести Олімпіадах.

Окрім участі в індивідуальній гонці, Семеренко виступила у змішаній естафеті. Вона використала 6 додаткових патронів та "зайшла" на три штрафні кола. Це завадило Україні поборотися за високі місця.

Найкращий результат Семеренко в цьому сезоні – 13-е місце у спринті на Кубку світу в Обергофі (Німеччина).



Досягнення Валентини Семеренко / Інфографіка 24 каналу​