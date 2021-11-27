Різка позиція Семеренко

У шведському Естерсунді стартував 1-й етап Кубка світу з біатлону. В жіночій індивідуальній гонці Валентина Семеренко фінішувала 17-ю.

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Після фінішу індивідуальних перегонів Валентина Семеренко сказала, що спілкуватиметься з журналістами та даватиме коментарі після закінчення біатлонного сезону.

Семеренко – найкраща серед українок

У першій гонці сезону Валентина продемонструвала найкращий результат серед представниць України.

На останній стрільбі Семеренко допустила помилку останнім пострілом. Хвилина штрафу коштувала Валентині потенційного місця у топ-10.

У минулому сезоні Семеренко тільки одного разу фінішувала у топ-20 особистих гонок. Валентина посіла 9-е місце у спринті в Контіолахті.

До уваги. Наступна жіноча гонка у рамках 1-го етапу Кубка світу в Естерсунді відбудеться 28-го листопада. Жінок чекає спринт о 12:00.