Група країн заснувала організацію World Boxing замість проросійської IBA: що це таке і для чого

Шість федерацій боксу вирішили відокремитись від Міжнародної асоціації боксу і створити нову організацію. Вона покликана залишити цьому виду спорту статус олімпійського.

Росіян починають поступово повертати у міжнародний спорт. Згідно з рекомендацій МОК майже всі федерації змушують представників країни-терористки виступати під власним прапором.

До теми Росіяни "плюнули в обличчя" МОК у боксі: Україна ризикує лишитися без медалей Олімпіади

Втім Міжнародна асоціація боксу (ІВА) пішла ще далі. Ще минулого року в організації заявили, що не тільки допустять росіян і білорусів до змагань, а ще і дозволять їм виступати піз власними прапорами та гімнами.

Це недивно, адже президентом ІВА є пропутінський росіянин Умар Кремльов. Звісно, така ситуація не влаштовує багатьох представників цивілізованого світу.

Нова організація заради Олімпійських ігор

Через це МОК відмовився сертифікувати змагання IBA як кваліфікаційні до Олімпіади. Інші країни вирішили не мовчати, а створити власну організацію – World Boxing.

Вона буде об'єднувати любительський бокс з метою збереження цього виду спорту в статусі олімпійського. Наразі World Boxing очолює Тимчасовий виконавчий комітет.

Читайте також Прихильники кривавих рублів: які спортивні федерації допустили росіян до змагань

Фінансові переваги

До його складу входять представники національних федерацій США, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Філіппін та Швеції. При цьому World Boxing має і фінансові переваги над IBA, яку спонсорує російський "Газпром".

Організація під керівництвом Кремльова пропонує близько 200 тисяч доларів за золоті медалі своїх змагань. У свою чергу бюджет WB на медалі складе майже мільйон, а саме 900 тисяч доларів.

До слова, представники восьми країн бойкотували жіночий та чоловічий чемпіонати світу з боксу-2023 через участь росіян. На змагання не поїхали американці, канадці, голандці, британці, норвежці, шведи, чехи та поляки.