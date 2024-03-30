Наразі обидва боксери знаходяться у тренувальних таборах. Підготовка відбувається в закритому форматі, звідки майбутні суперники періодично звертаються один до одного, намагаючись залізти в голову опонента та здобути психологічну перевагу.

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Богачук вірить у свого земляка

Своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився український боксер Сергій Богачук. Він вважає, що його зірковий земляк зможе здобути перемогу й не виключає можливість дострокового завершення бою:

Усик виграє. Тайсону Ф’юрі час йти на пенсію. Він уже засидівся. Для Усика це найважливіший бій у житті, до якого він йшов увесь час. Думаю, він переграє британця. А може засипле його ударами й нокаутує, як було з ще одним британцем Тоні Белью в Манчестері 5 років тому.

Йдеться про бій, який відбувся 10 листопада 2018 року. Тоді Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у восьмому раунді, поступаючись при цьому за очками. Після цього поєдинку українець перейшов у "королівську" вагову категорію, а британець завершив кар'єру.

Зазначимо, що вже в ніч з 30 на 31 березня сам Сергій Богачук проведе чемпіонський бій за титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі проти Браяна Мендоси. Цей поєдинок стане першим з п'яти титульних для українців протягом 2,5 місяців. Він розпочне серію, яку згодом продовжать Олександр Усик, Денис Берінчик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик.

Довідка. Протягом професійної кар'єри Сергій Богачук провів 24 бої, в яких здобув 23 перемоги (всі нокаутом) та має в пасиві одну поразку.