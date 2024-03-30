Наразі обидва боксери знаходяться у тренувальних таборах. Підготовка відбувається в закритому форматі, звідки майбутні суперники періодично звертаються один до одного, намагаючись залізти в голову опонента та здобути психологічну перевагу.
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Богачук вірить у свого земляка
Своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився український боксер Сергій Богачук. Він вважає, що його зірковий земляк зможе здобути перемогу й не виключає можливість дострокового завершення бою:
Усик виграє. Тайсону Ф’юрі час йти на пенсію. Він уже засидівся. Для Усика це найважливіший бій у житті, до якого він йшов увесь час. Думаю, він переграє британця. А може засипле його ударами й нокаутує, як було з ще одним британцем Тоні Белью в Манчестері 5 років тому.
Зазначимо, що вже в ніч з 30 на 31 березня сам Сергій Богачук проведе чемпіонський бій за титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі проти Браяна Мендоси. Цей поєдинок стане першим з п'яти титульних для українців протягом 2,5 місяців. Він розпочне серію, яку згодом продовжать Олександр Усик, Денис Берінчик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик.