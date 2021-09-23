Орендований у Динамо бразилець забив переможний гол за ПАОК в чемпіонаті Греції: відео

Бразилець Сідклей доволі швидко адаптувався до грецького ПАОК, куди перейшов в оренду з київського Динамо. Вже в четвертому матчі за клуб він забив гол, який виявився переможним.

Сідклей вийшов у стартовому складі ПАОК у гостьовому матчі проти Панетолікоса в чемпіонаті Греції.

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На 80-й хвилині Сідклей, який виступає на позиції лівого захисника, зумів у штрафному майданчику суперника прийняти м'яч після скидки партнера головою, а другим ударом пробити у дальній кут воріт.

Цей гол знову вивів ПАОК вперед в рахунку, а у підсумку приніс перемогу команді.

Відео голу Сідклея за ПАОК