ПАОК також підтвердив підписання 28-річного бразильця. Він буде виступати в грецькому клубі під 16-м номером.
До слова Динамо – аутсайдер, а Шахтар – андердог: шанси в українських клубів вийти з групи Ліги чемпіонів
Що відомо про кар'єру Сідклея в Динамо
- Сідклей перейшов у Динамо в липні 2018 року з Атлетіко Паранаенсе. З тих пір, за три сезони, Сідклей не зміг стати основним гравцем Динамо. У минулому сезоні він провів у чемпіонаті України 6 матчів, виходячи на заміну (всього 53 хвилини) і забив два м'ячі.
- А в нинішньому в його активі 28 хвилин у матчі з Минаєм і вихід на заміну вже в компенсований час в грі з Інгульцем.