Потужний андеркард перед головним боєм вечора боксу

Поєдинок буде розігрівом для українця перед титульним боєм, який планують організувати у 2023 році. Промоутерська компанія назвала бій, який відбудеться в андеркарді зустрічі Василя Ломаченка у Нью-Йорку.

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Ніко Алі Волш, онук легендарного Мохаммеда Алі, поб'ється перед головним двобоєм вечора боксу. Суперником американця буде Біллі Вагнер.

Top Rank опублікував постер зустрічі в андеркарді Ломаченко – Ортіс.



Бій онука Алі в андеркарді бою Ломаченко – Ортіс / Фото Top Rank

Ніко Алі Волш під публікацією постера в інстаграмі Top Rank зауважив, що цей андеркард буде диким.

Онук Алі востаннє виходив на ринг у перший день травня 2022 року. Волш зустрівся з Алехандро Ібаррою в андеркарді бою Оскар Вальдес – Шакур Стівенсон. У цю ніч американець здобув свою п'яту перемогу у професіоналах (чотири – дострокові). Волш повалив суперника у важкий нокаут.